Малофеев заявил о неизменной "горячей" патриотической позиции, несмотря на покушение
Бизнесмен Малофеев — о покушении на него: Ничто не повлияет на мою горячую патриотическую позицию
Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев прокомментировал сорванное покушение на него. Предприниматель отметил, что с ним всё в порядке.
"В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал. Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!" — написал Малофеев в своём телеграм-канале.
Также бизнесмен выразил надежду, что виновные в убийстве журналистки Дарьи Дугиной будут раскрыты и арестованы. Именно по такой же схеме украинские спецслужбы пытались расправиться и с самим Малофеевым. Однако в их планы вмешалась ФСБ. Покушение на предпринимателя, организатором которого являлся действующий под контролем СБУ один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, удалось предотвратить.
ТАСС / Владимир Гердо