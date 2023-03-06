Малофеев заявил о неизменной "горячей" патриотической позиции, несмотря на покушение

"В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал. Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!" — написал Малофеев в своём телеграм-канале.