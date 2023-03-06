Россиянин потерял кошку и спустя полгода увидел её в аэропорту на другом конце Москвы

Москвич потерял кошку около полугода назад и узнал её на видео из соцсетей, снятом в аэропорту Шереметьево, который расположен в 40 километрах от дома. Об этом пишет Mash.

В Москве мужчина потерял кошку, но нашёл её в аэропорту. Видео © t.me / Mash

"Сонечку мы нашли давно, в 2017 году, она была в плохом состоянии, и мы не могли пройти мимо неё. Мы забрали её и выходили. Дальше она превратилась в нашу маленькую вредную принцессу, любили её и лелеяли", — поделился хозяин питомца Владимир.

Шесть месяцев назад Соня выскочила в открытую дверь квартиры, когда мужчина выносил мусор. Отсутствие любимицы заметили только вечером, но поиски по району не принесли результата. Не так давно Владимир увидел в Сети ролик из аэропорта, на котором кошка встречает и провожает пассажиров. По окрасу он узнал своего питомца.

Мужчина тут же поехал в Шереметьево и обыскал с помощью местной охраны весь терминал, но Соня не нашлась. По его признанию, надежда на счастливое воссоединение остаётся, Владимир даже готов приютить кошку из ролика, если это окажется не его "маленькая принцесса".