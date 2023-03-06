Врач предупредила мужчин о риске обзавестись "увесистой" грудью из-за пива

Регулярное употребление алкоголя существенно повышает активность фермента, который способствует трансформации тестостерона в эстрадиол, что может привести, в частности, к росту груди у мужчины. Об этом в эфире "Радио Sputnik" рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Все алкогольные продукты повышают активность фермента, который конвертирует мужской гормон тестостерон в женский гормон эстрадиол как у мужчин, так и у женщин. Этот фермент называется ароматаза. Часто можно увидеть, что у мужчины, злоупотребляющего, допустим, пивом, не просто пивной живот, у него над этим животом ещё и грудь довольно увесистая. Это бывает в том числе из-за избыточной ароматизации (преобразование тестостерона в эстрадиол. — Прим. Лайфа), а пивные производные ещё и содержат эстрогеноподобные вещества", — отметила специалист.

Помимо этого грудь может увеличиться у любителей пить коньяк и закусывать шоколадом, ведь это сладкое лакомство тоже повышает активность ароматазы, добавила Павлова. Впрочем, по словам эндокринолога, баланс гормонов нормализуется, если отказаться от регулярного употребления алкоголя. Но только у тех, кто ещё не перешёл черту.

"Если печень не повреждена так, что развился цирроз, при отказе от алкоголя гормональный фон восстановится сам по себе. Главное, чтобы у мужчины не было избыточно развитой жировой ткани, потому что ароматизация, превращение тестостерона в эстрадиол, происходит именно в жировой ткани. Это как пламя, которое можно тушить, а можно подбрасывать дрова", — уточнила доктор.

"Дровами" в этом случае, пояснила эксперт, являются алкоголь, шоколад и стрессы. Если воздействие этих факторов сократить, то ароматизация уменьшится и тестостерона с эстрадиолом будет столько, сколько нужно, заключила врач.