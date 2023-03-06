ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Хомутовского района
ВСУ в понедельник утром начали обстрел территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.
Глава региона добавил, что энергетики приступят к экстренному ремонту, как только позволит ситуация.
Ранее Лайф рассказывал, что телеведущий Владимир Соловьёв попал под обстрел во время встречи с морпехами на передовой. Инцидент произошёл при посещении расположения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром.
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