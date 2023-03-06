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6 марта, 08:36

ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Хомутовского района

ВСУ в понедельник утром начали обстрел территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

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Глава региона добавил, что энергетики приступят к экстренному ремонту, как только позволит ситуация.

Ранее Лайф рассказывал, что телеведущий Владимир Соловьёв попал под обстрел во время встречи с морпехами на передовой. Инцидент произошёл при посещении расположения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Madeleine Kelly

Никита Никонов
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