ВСУ обстреляли приграничную территорию в Курской области

ВСУ в понедельник утром начали обстрел территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что энергетики приступят к экстренному ремонту, как только позволит ситуация.