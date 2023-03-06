Учёные выяснили, чем мята так привлекает кошек

Как известно, кошки — большие любители погрызть кошачью мяту. Как выяснили учёные, эта непреодолимая тяга имеет особый смысл: она отпугивает насекомых, пишет "Экоправда".

По данным исследователей, всё дело в том, что мята содержит вещества, которые отпугивают комаров и других опасных паразитов. Как выяснили специалисты, речь идёт о веществе непеталактон, которое защищает кошек от кровососов. Выяснилось, что насекомые очень боятся этого вещества, которое вызывает у них ощущение жжения: комарам и мухам при взаимодействии с ним кажется, что они горят.

"Когда исследователи заблокировали рецепторы запаха насекомых непеталактоном, они перестали бояться поверхности, на которую было распылено это соединение. Это может быть использовано для разработки новых типов репеллентов", — пишет издание.