В Одессе работники военкомата пересели на электросамокаты, видимо, для более продуктивной гонки за призывниками. "Хипстерскую охоту" засняли на видео местные жители, которые были удивлены происходящим.

В Одессе военкомы пересели на самокаты. Видео © t.me / odnajdi_v_odesse

Кадры сняты из окна одного из домов. На них пятеро мужчин в военной форме едут по полосе общественного транспорта на электросамокатах. Оператор предположил, что это мобильная группа поиска призывников, а их "бус" (автобус) базируется где-то рядом.