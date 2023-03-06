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6 марта, 09:25

Хипстеры на охоте: В Одессе засняли на видео группу военкомов на электросамокатах

В Одессе работники военкомата пересели на электросамокаты и насмешили жителей

<p>В Одессе военкомы пересели на самокаты. Скриншот видео © t.me / <a href="https://t.me/odnajdi_v_odesse/4714" target="_blank" rel="noopener noreferrer">odnajdi_v_odesse</a></p>

В Одессе военкомы пересели на самокаты. Скриншот видео © t.me / odnajdi_v_odesse

В Одессе работники военкомата пересели на электросамокаты, видимо, для более продуктивной гонки за призывниками. "Хипстерскую охоту" засняли на видео местные жители, которые были удивлены происходящим.

В Одессе военкомы пересели на самокаты. Видео © t.me / odnajdi_v_odesse

Кадры сняты из окна одного из домов. На них пятеро мужчин в военной форме едут по полосе общественного транспорта на электросамокатах. Оператор предположил, что это мобильная группа поиска призывников, а их "бус" (автобус) базируется где-то рядом.

Силой тащат к автомобилю: В Сети появилось видео мобилизации украинца на рынке в Одессе

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Ранее Лайф рассказывал о попытках украинцев скрыться от принудительной мобилизации. Группа мужчин даже пыталась уплыть в Румынию на надувном матрасе, однако замысел беглецов пресекли пограничники. Что ожидает задержанных, пока не известно. Вероятнее всего, они либо будут привлечены к уголовной ответственности, либо их мобилизуют.

Андрей Бражников
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