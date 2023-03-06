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6 марта, 09:43

Учёные выяснили, как стресс влияет на иммунитет беременных женщин

Учёные установили, что у беременных женщин с тревожностью изменяется иммунная система

У беременных женщин с повышенной тревожностью происходят изменения иммунной системы. К таким выводам пришли учёные Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса и Медицинского центра при Колумбийском университете, результаты их исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

"Иммунный ответ на протяжении антенатального периода у женщин с симптомами тревоги отличается от такового у женщин без симптомов, что свидетельствует об уникальном иммунном фенотипе перинатальной тревоги", — говорится в статье.

Для эксперимента была выбрана группа из 107 беременных женщин, 56 из них испытывали тревогу во время второго и третьего триместров, а также через месяц после родов. У подопытных взяли пробы крови и проверили на показатели иммунной активности, а также было проведено анкетирование психологического состояния женщин.

У тревожных представительниц эксперимента уровни цитотоксических Т-клеток были завышены в период беременности, а после родов начинали уменьшатся. При этом активность веществ, которые выделяются клетками как часть иммунного ответа, резко снижалась у беспокойных женщин, ожидающих появления малыша.

Учёные пояснили, что это доказывает связь между психологическим здоровьем будущих мам и иммунной активностью. Как отмечается, тревога во время беременности настигает примерно 20% женщин в период беременности.

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Ранее Лайф писал, что при подготовке к беременности стоит проходить обследование не только женщине, но и мужчине. Пара должна провести исследование группы крови и резус-фактора. Это поможет выявить несовместимость партнёров, которая влияет на развитие плода.

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Татьяна Миссуми
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