Песков: В Кремле ещё не приняли решение о федеральном округе для новых регионов
В Кремле ещё не решили, нужно ли создавать отдельный федеральный округ для новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока никаких решений на этот счёт не принималось, различные варианты изучаются. Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости", — сказал он.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области можно объединить в один федеральный округ. Он сослался на опыт полуострова.
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