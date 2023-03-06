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6 марта, 09:40

Песков: В Кремле ещё не приняли решение о федеральном округе для новых регионов

В Кремле ещё не решили, нужно ли создавать отдельный федеральный округ для новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счёт не принималось, различные варианты изучаются. Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости", сказал он.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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