Песков: В Кремле ещё не приняли решение о федеральном округе для новых регионов

В Кремле ещё не решили, нужно ли создавать отдельный федеральный округ для новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счёт не принималось, различные варианты изучаются. Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости", — сказал он.