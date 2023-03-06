Путин поздравил Валентину Терешкову с днём рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Валентине Терешковой по случаю её дня рождения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня же, вы знаете, сегодня же день рождения Валентины Терешковой. Поздравил президент, отправил телеграмму", — сказал он.

Валентина Терешкова — первая в истории женщина-космонавт. Свой полёт она совершила 16 июня 1963 года. На данный момент является депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".