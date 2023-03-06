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Регион
Опубликовано 6 марта 2023, 13:03

Путин поздравил Валентину Терешкову с днём рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Валентине Терешковой по случаю её дня рождения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня же, вы знаете, сегодня же день рождения Валентины Терешковой. Поздравил президент, отправил телеграмму", сказал он.

Валентина Терешкова — первая в истории женщина-космонавт. Свой полёт она совершила 16 июня 1963 года. На данный момент является депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".

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Также Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что дальнейшую судьбу газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" будут решать акционеры "Газпрома". Он сослался на международный характер этого проекта.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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