Путин поздравил Валентину Терешкову с днём рождения
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Валентине Терешковой по случаю её дня рождения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня же, вы знаете, сегодня же день рождения Валентины Терешковой. Поздравил президент, отправил телеграмму", — сказал он.
Валентина Терешкова — первая в истории женщина-космонавт. Свой полёт она совершила 16 июня 1963 года. На данный момент является депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".
Также Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что дальнейшую судьбу газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" будут решать акционеры "Газпрома". Он сослался на международный характер этого проекта.
ТАСС / Михаил Климентьев