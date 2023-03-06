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6 марта, 09:45

В Кремле высказались о судьбе газопроводов "Северный поток"

Песков сообщил, что судьба "Северных потоков" будет решаться акционерами "Газпрома"

Дальнейшая судьба трубопроводов "Северный поток" будет решаться "Газпромом" совместно с акционерами. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, от Кремля рекомендаций на эту тему не последует.

"Это решение, которое должно приниматься коллегиально всеми акционерами, это международный проект", — напомнил он.

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Напомним, что газопроводы проекта "Северный поток" были подорваны в сентябре 2022 года. Согласно статье американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, за подрывом газопроводов стоят именно США. Он выяснил, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев.

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Александр Юнашев
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