В Кремле высказались о судьбе газопроводов "Северный поток"

Дальнейшая судьба трубопроводов "Северный поток" будет решаться "Газпромом" совместно с акционерами. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, от Кремля рекомендаций на эту тему не последует.

"Это решение, которое должно приниматься коллегиально всеми акционерами, это международный проект", — напомнил он.