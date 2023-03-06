"Дыхание весны" в Москве сменится мокрым снегом и ветром 8 марта

В Международный женский день погода в Москве будет неприятной и мокрой. Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На этой неделе в Москве не совсем весенняя погода, но "дыхание весны" будет иметь место. А самая сложная, неприятная погода ожидается во второй половине дня в среду, в праздничный выходной", — уточнил он.

По его словам, в ночь на вторник столбик термометра покажет минус 5 градусов в столице, а по области — от минус 3 до минус 8. Преимущественно ожидается облачная погода, местами выпадет снег, а скорость ветра достигнет 3–8 метров в секунду. Днём станет на пару градусов теплее.

А вот в ночь на среду существенно подморозит, продолжил Синенков. Температура опустится до минус 7 в Москве, до минус 10 по области. Днём произойдёт смена воздушных масс, появится тёплый атмосферный фронт. Поэтому к вечеру потеплеет на 10 градусов и будет плюс 1 – плюс 3.

"Потепление будет сопровождаться осадками: сначала в виде снега, потом — мокрого снега, потом дело может дойти и до дождя. Ветер ожидается сильным, южным, юго-западным, 5–10 метров в секунду, порывистый, и он будет постоянный. Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба", — отметил синоптик.

В четверг и пятницу погода напомнит понедельничную: переменная облачность и кратковременный снег. И если днём будет около нуля, то ночью температура снова опустится до минус 5 – минус 8 градусов. То же самое ждёт москвичей и в субботу, сказал Синенков.