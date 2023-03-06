Эксперт объяснил, почему Прибалтика так пытается избавиться от русского наследия

Тренд на "отмену" всего русского сегодня отчётливо наблюдается в западных странах, однако локомотивом этого движения выступают страны Прибалтики и Польша. К примеру, в Вильнюсе собираются переименовать Литературный музей Пушкина в Музей поместья Маркучяй, а в литовской комиссии столичного самоуправления призвали, в частности, заменить канализационные люки с аббревиатурой ЛССР (Литовская Советская Социалистическая Республика).

В беседе с RT эксперт РИСИ Олег Неменский объяснил такое рвение наличием в странах региона обширного советского наследия. Причём "общеевропейский русофобский тренд" заключается в полном искоренении упоминаний России и всего русского. Тот же поэт Александр Пушкин не угодил литовцам только своим происхождением.

"Незнание русской культуры сильно духовно обеднит и прибалтов, и жителей Запада в целом. Но, очевидно, политическая целесообразность тут перевешивает духовный и культурный интерес. Потому как, чтобы подготовить большую прокси-войну с Россией, нужно провести максимальную демонизацию РФ", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что в советское время Прибалтика обладала полноценными промышленностью и сельским хозяйством. Сейчас же страны региона живут на европейские дотации, выделяемые "за противостояние России и раскручивание лобового столкновения РФ и Запада", добавил Неменский.