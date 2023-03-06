Еда даром: Популяризаторы фудшеринга назвали самые щедрые города России

Москва, Тульская область и Санкт-Петербург возглавили топ российских городов и регионов, жители которых делятся едой охотнее других. Такими данными поделился с Лайфом благотворительный фонд "Банк еды "Русь" — первая фудшеринговая организация и самый крупный банк продовольствия в России. Цели этого движения очень простые: люди и производители пополняют "Банк еды" продуктами и товарами, а затем их бесплатно передают тем, кому они нужнее всего: многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. В первую десятку щедрых регионов также вошли Калужская, Воронежская, Владимирская, Челябинская, Московская, Ростовская и Липецкая области.

Организаторы подсчитали, что с 2020 по 2022 год лидером по объёму продуктовой помощи в рамках фудшеринга стала столица. Нуждающиеся москвичи получили 3,9 миллиона килограммов продуктов на сумму более 655 миллионов рублей. В Тульской области общий вес продуктовых наборов составил более 2,2 миллиона килограммов, а стоимость превысила 434 миллиона рублей. Схожие данные в Санкт-Петербурге — 2,1 миллиона килограммов фудшеринговых отгрузок на сумму 427 миллионов рублей.

Общий вес фудшеринговых отгрузок с 2020 по 2022 год составил более 19,6 млн кг. Фото © БФ "Банк еды "Русь"

"Всего фудшеринг применялся в 2020–2022 годах в 58 регионах. Общий вес фудшеринговых отгрузок составил более 19,6 миллиона килограммов продуктов. За счёт перераспределения этих продуктов "Банку еды" удалось предотвратить выброс около 90 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу", — поделились с Лайфом амбассадоры фудшеринга в России.

Кроме того, были названы продукты, которые чаще всего удаётся передать нуждающимся благодаря фудшерингу. Лидерами стали молочная продукция, бакалейные товары и безалкогольные напитки. Помимо этого в топ-10 товарных категорий вошли детское питание, кондитерские изделия, средства гигиены, фрукты, овощи, грибы и товары для животных.

Волонтёры передают продукты семьям, которые в этом больше всего нуждаются. Фото © БФ "Банк еды "Русь"