Квартира полыхает на 23-м этаже высотки в Москве, жильцы молят о помощи из окна

В Москве загорелась квартира в 33-этажном доме жилищного комплекса "Михайловский парк", о причинах не сообщается. В чате жильцов публикуется видео, где люди просят помощи и высовываются из окон, спасаясь от дыма.

В Москве загорелась многоэтажка. Видео © Telegram / ЖК "Михайловский парк" / LIFE

На место уже подъехали первые пожарные расчёты, спасатели проводят разведку. По данным Лайфа, удалось эвакуировать жильцов с задымлённых этажей. На кадрах видно, как они покидают здание, а из окон продолжают вырываться клубы дыма. Эпицентр возгорания находится в квартире на 23-м этаже, жильцы высунулись из окон, чтобы не задохнуться.

"В квартирах снизу и сверху были люди, открывали окна, смотрели, что происходит. Сейчас внутри квартиры, где пожар, видны фонарики пожарных, они уже внутри", — пояснил собеседник Лайфа.