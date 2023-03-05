В Салехарде при пожаре в жилом бараке погиб человек

Крупный пожар в здании барачного типа в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа унёс жизнь человека. Как сообщили в МЧС России, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Один человек стал жертвой пожара в жилом помещении барачного типа в Салехарде. Видео © t.me / МЧС России

"По улице Ангальский Мыс, 21 горит жилое помещение барачного типа. Пожарными эвакуировано семь человек. Предварительная площадь пожара — 400 квадратных метров. В ходе тушения обнаружен взрослый погибший", — рассказали в МЧС.

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Ранее Лайф рассказывал, что в 17-этажном жилом доме в Лосиноостровском районе Москвы загорелись шахты двух лифтов. По последним данным, в результате трагедии погибла девушка, а не мужчина, как сообщалось изначально: экстренные службы ошиблись при первичном осмотре тела, найденного в лифте, поскольку оно было сильно обгоревшим.