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6 марта, 11:04

Российские кардиологи научились удалённо следить за работой сердца пациента

Российские учёные разработали кардиопластырь для удалённого мониторинга работы сердца

Теперь российские кардиологи могут удалённо следить за работой сердца пациента и начинать оперативное лечение. Всё благодаря новой уникальной разработке учёных Сеченовского университета. Как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе учреждения, специалисты создали гибкое биосенсорное устройство — кардиопластырь.

"Работы по созданию кардиопластыря ведутся научным центром мирового уровня Сеченовского университета (НЦМУ) "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение", который создан для решения прорывных междисциплинарных задач в медицине. Учёные делают всё для того, чтобы современные технологии были доступны уже сегодня", — рассказали в университете.

Уникальный пластырь беспрерывно снимает кардиограмму в течение 14 дней: во время сна, занятий спортом и так далее. Также он следит за движениями человека в пространстве и падениями. Данные о сердечном ритме будут передаваться кардиологу через мобильный телефон. Кроме того, врач также сможет подключиться к устройству, чтобы понаблюдать за состоянием пациента.

Как утверждают разработчики, кардиопластырь не доставит никаких неудобств человеку: он очень миниатюрный и гибкий и не будет сковывать движения пациента.

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Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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