Нефти на всех не хватит: С чем связаны тревожные прогнозы и что будет с ценами на бензин Приближается дефицит нефти в мире. Такой прогноз сделали сразу несколько ведущих зарубежных аналитиков. Как это скажется на стоимости бензина и дизеля на российских АЗС? 6 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

На рынке нефти предполагается сокращение предложения. В результате производители не смогут удовлетворить растущий спрос. Ожидается дефицит. Это следует из сообщения Международного экономического агентства (МЭА). По данным организации, потребление нефти в 2023 году побьёт рекорд.

В четвёртом квартале участники рынка ждут рост цены на нефть до ста долларов за баррель. Для этого есть много предпосылок. В частности, запасы сырья в мире сокращаются, а денежная масса стабилизируется. Такой прогноз сделали аналитики Goldman Sachs, одного из крупнейших в мире инвестиционных банков.

В такой ситуации у автомобилистов возникают вопросы: как изменятся цены на бензин и дизель и сколько будет стоить топливо на заправках в начале весны?

— МЭА регулярно публикует информацию о дефиците на рынке нефти, ОПЕК+, напротив, ожидает длительного (почти до конца этого года) сохранения профицита. С одной стороны, в странах, добывающих нефть, производство стагнирует, объёмы не растут. Это следствие общего снижения запасов нефти, усложнение её производства, а также результат падения инвестиций в отрасль в последние годы (из-за политики нулевых выбросов). С другой — на фоне прогнозов о мировой рецессии вполне может произойти так, что сильного дефицита не случится, производимых объёмов хватит для компенсации падающего спроса. Какой прогноз сбудется, покажет время, но не стоит ожидать резкого роста котировок или чего-то подобного. Пока для этого нет факторов, только ожидания, которые вполне могут не сбыться, — отметил руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев.

Что касается российского бензина и дизеля, то аналитик обратил внимание, что не котировки нефти имеют главное значение для розничных цен, а фискальная политика государства и объёмы производства топлива внутри страны. В одном литре бензина почти 70% — это налоги и акцизы. При изменении налоговой нагрузки может меняться и стоимость топлива.

В частности, с января 2023 года значительно повышен налог на добычу полезных ископаемых для нефтяников, что не может не сказаться на цене бензина в стране. Кроме того, уже сейчас топливо дорожает в опте: сказывается ожидание роста потребления, поскольку наступает сельхозсезон, а также период плановых остановок российских НПЗ в мае.

По прогнозам Артёма Деева, из-за этих факторов топливо в стране в ближайшее время будет дорожать вплоть до лета. Однако рост цен останется в рамках инфляции (пока она меньше 12% по году).

— Я считаю, что в ближайшее время цены на бензин будут оставаться на стабильном уровне, поскольку он является очень важным для экономики, ретейла, всех отраслей. К тому же у правительства есть успешно работающий механизм по регулированию цен, который уже показал свою эффективность. Самое главное здесь то, что у властей есть отлаженный механизм по решению этого вопроса, — отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Дефицит нефти долгосрочно вызван резким падением инвестиций в бурение и разведку, что не позволит сильно увеличить производство. Также Россия в марте сокращает добычу на 0,5 млн баррелей в сутки, что тоже значимо для рынка. То есть формируется избыток предложения. При этом со спросом всё выглядит хорошо: тут и снятие ковидных ограничений, и возобновление перелётов с КНР (может добавить к спросу 0,5–1 млн б/сут). На эти моменты обратил внимание портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Дмитрий Скрябин.

— И в целом логистика стала более дорогой, менее эффективной и прозрачной, что также добавляет к цене на нефть. Сценарии могут быть разные, но не думаю, что, допустим, в ближайшее время возможен рост цены до 120–140 долларов за баррель. ОПЕК+ внимательно следит за рынком и не должно допустить резких сдвигов ни в ту, ни в другую сторону, — добавил Дмитрий Скрябин.

Авторы Нина Важдаева