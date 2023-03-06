ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении более 160 военных

Группировка российских войск "Центр" за сутки поразила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего противник потерял более 160 военных, танк и машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, за последние сутки на этом направлении украинские войска потеряли свыше 160 военнослужащих, танк, боевую машину РСЗО "Град", пять боевых бронированных машин, три боевые машины пехоты и три автомобиля.