На Урале медики заставили мужчину со сломанными ногами ползти до травмопункта

В Каменске-Уральском мужчина с переломами стоп ползком добирался до травмопункта, в инвалидной коляске сотрудники больницы ему отказали. О случившемся пишет kp.ru.

По словам жены пострадавшего, мужчина устанавливал антенну и сорвался с четырёхметровой высоты. Родственники посадили его в машину и повезли в травмопункт на улице Добролюбова, дожидаться скорую не стали. В клинике медики на просьбу предоставить инвалидную коляску, чтобы доставить пациента до кабинета, ответили отказом.

В Каменске-Уральском мужчина с переломами стоп ползком добирался до травмопункта. Видео © kp.ru

"Медсестра, которая там была, сказала, чтобы мы проходили в порядке очереди. В коляске нам отказали и попросили самим разобраться с транспортировкой. И мы всей семьёй вместе с пожилыми родителями стали открывать двери ему. Хотели волоком его протащить, но поняли — не справимся", — пояснила супруга пострадавшего.

Она рассказала, что надела мужчине рукавицы, а на колени — шлёпки. Женщина сняла на видео, как муж вползал в дверь травмопункта. После обследования ему был поставлен диагноз "закрытый перелом двух стоп". Следователи начали проверку по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка действиям медперсонала.

"По данному сообщению в средствах массовой информации территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки", — уточнили в СУ СКР по региону.