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6 марта, 12:18

Подмосковные хирурги удалили младенцу "лишний" палец

<p>Кисть малыша до и после операции. Фото предоставлено Лайфу</p>

Кисть малыша до и после операции. Фото предоставлено Лайфу

В Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) провели операцию крошечному шестипалому пациенту. Младенец появился на свет доношенным и полностью здоровым, правда, с небольшой особенностью — полидактилией.

"Лишний" палец чаще всего не несёт своему обладателю никаких проблем, кроме косметического дефекта, но иногда речь может идти о сопутствующих патологиях опорно-двигательного аппарата, например нарушениях функций конечности.

"В случае нашего маленького героя пальчик действительно оказался "лишним": он был неразвит и "уселся" сверху на здоровом пальце", рассказала Лайфу заведующая отделением хирургии новорождённых МОПЦ Юлия Шугина.

Операция, которую провели под местной анестезией, прошла успешно, и на следующий день малыш был выписан. Когда через неделю маленького пациента привезли на контрольный осмотр и сняли швы, родители услышали ещё одну хорошую новость: напоминанием об операции станет лишь незаметный рубец.

"В дальнейшем ребёнок будет развиваться в соответствии с возрастом и операционное вмешательство не скажется на его дальнейшей жизни", — заверили врачи.

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Ранее Лайф рассказывал, как воронежским врачам удалось восстановить кисть и пальцы трёхлетнему ребёнку, который сунул руку в электромясорубку. В ходе операции медики несколько часов восстанавливали осколки костей, сшивали нервы, сухожилия и суставы. Маленькому пациенту предстоит долгая реабилитация, но самое страшное, по словам врачей, уже позади.

Марина Калегина
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