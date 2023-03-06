Подмосковные хирурги удалили младенцу "лишний" палец

В Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) провели операцию крошечному шестипалому пациенту. Младенец появился на свет доношенным и полностью здоровым, правда, с небольшой особенностью — полидактилией.

"Лишний" палец чаще всего не несёт своему обладателю никаких проблем, кроме косметического дефекта, но иногда речь может идти о сопутствующих патологиях опорно-двигательного аппарата, например нарушениях функций конечности.

"В случае нашего маленького героя пальчик действительно оказался "лишним": он был неразвит и "уселся" сверху на здоровом пальце", — рассказала Лайфу заведующая отделением хирургии новорождённых МОПЦ Юлия Шугина.

Операция, которую провели под местной анестезией, прошла успешно, и на следующий день малыш был выписан. Когда через неделю маленького пациента привезли на контрольный осмотр и сняли швы, родители услышали ещё одну хорошую новость: напоминанием об операции станет лишь незаметный рубец.

"В дальнейшем ребёнок будет развиваться в соответствии с возрастом и операционное вмешательство не скажется на его дальнейшей жизни", — заверили врачи.