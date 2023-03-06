Порнозависимость оказалась связана с особым восприятием времени

Учёные из Будапештского университета установили, что люди, сосредоточенные только на настоящем, более склонны к чрезмерному просмотру порнографии и гиперсексуальности. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Как правило, учёные выделяют несколько временных перспектив: позитивную и негативную временные перспективы прошлого, гедонистическую и фаталистическую перспективы настоящего, а также ориентированную на будущее. Первая из них характеризуется взглядом в прошлое в позитивном, ностальгическом ключе, вторая подразумевает противоположное отношение. Гедонистическая перспектива связана с переживанием удовольствия, при этом настоящее оторвано от прошлого и будущего. Фаталистическая перспектива же включает чувство беспомощности и смирения перед будущим. Последняя предполагает ориентацию на будущее и целеустремлённость.

Учёные, опросив около тысячи человек, установили, что ориентированная на будущее временная перспектива оказалась связана с меньшим количеством случаев гиперсексуальности. В то время как гедонистическая перспектива настоящего, напротив, была больше всего связана с частым просмотром порнографии и гиперсексуальностью. Исследователи отмечают, что пока не могут сделать каких-либо выводов из этих результатов, но ясно одно: страдающие гиперсексуальным расстройством люди иначе воспринимают время.