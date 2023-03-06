Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 12:57

Порнозависимость оказалась связана с особым восприятием времени

Frontiers in Psychology: Зависимые от порно люди иначе воспринимают время

Учёные из Будапештского университета установили, что люди, сосредоточенные только на настоящем, более склонны к чрезмерному просмотру порнографии и гиперсексуальности. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Как правило, учёные выделяют несколько временных перспектив: позитивную и негативную временные перспективы прошлого, гедонистическую и фаталистическую перспективы настоящего, а также ориентированную на будущее. Первая из них характеризуется взглядом в прошлое в позитивном, ностальгическом ключе, вторая подразумевает противоположное отношение. Гедонистическая перспектива связана с переживанием удовольствия, при этом настоящее оторвано от прошлого и будущего. Фаталистическая перспектива же включает чувство беспомощности и смирения перед будущим. Последняя предполагает ориентацию на будущее и целеустремлённость.

Учёные выяснили, как недельный отказ от просмотра порно влияет на человека

Учёные выяснили, как недельный отказ от просмотра порно влияет на человека

Учёные, опросив около тысячи человек, установили, что ориентированная на будущее временная перспектива оказалась связана с меньшим количеством случаев гиперсексуальности. В то время как гедонистическая перспектива настоящего, напротив, была больше всего связана с частым просмотром порнографии и гиперсексуальностью. Исследователи отмечают, что пока не могут сделать каких-либо выводов из этих результатов, но ясно одно: страдающие гиперсексуальным расстройством люди иначе воспринимают время.

Ранее руководитель отделения "Центр мужского здоровья" сети центров репродукции и генетики "Нова клиник" уролог-андролог Гусейин Садыков предупредил, что просмотр порно без секса может привести к снижению потенции. Специалист отметил, что слишком частые мастурбации рискуют спровоцировать преждевременное семяизвержение, а также могут закончиться психогенной эректильной дисфункцией.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Здоровье
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров