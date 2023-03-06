В Москве открылись три выставки рисунков детей из Донбасса

В московском культурном центре "Меридиан" открылось сразу несколько выставок детского рисунка, представленных художественным музеем "Арт-Донбасс". Как пишет "Вечерняя Москва", они выполнены гуашью, тушью и акварелью по мотивам произведений известных писателей. Всего экспозиции три: "Родом из детства. Корней Чуковский", "Открывая Пришвина" и "По мотивам произведений Некрасова".







По словам директора "Арт-Донбасса", члена Ассоциации искусствоведов РФ Екатерины Калиниченко, все представленные сюжеты получились радостными.

"Ребята вдохновлялись произведениями и музыкой известных деятелей искусств и потом уже рисовали картины. Все рисунки очень яркие и добрые. Мы видим, что дети пишут радостные сюжеты", — сказала она.

Калиниченко отметила, что музей постоянно поддерживает молодёжь Донбасса и с 2016 года организует конкурсы для детей, профессионально занимающихся в школах искусств и художественных студиях. Первый из них был посвящён композитору Сергею Прокофьеву: участники писали картины под впечатлением от его музыки. Что касается столичных экспозиций, то речь идёт о почти 90 работах, которые собирались на протяжении трёх лет.







А главного редактора "Вечерней Москвы" Александра Куприянова потрясло то, что все представленные картины были написаны детьми во фронтовой обстановке. Несмотря на это, они сохранили в себе "доброе и гуманное видение мира", не изобразив "ни одного выстрела".

"Дети создают красоту. И именно она, как известно, спасает мир", — добавил журналист.

По словам первого вице-президента землячества донбассовцев Петра Акаёмова, ребята очень точно передали миры, созданные авторами оригинальных произведений. Их работы пропитаны теплотой, и теперь они приезжают с выставкой не в качестве иностранцев, а в качестве соотечественников.