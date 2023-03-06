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6 марта, 12:43

Польше предрекли неминуемый удар "демографического метеорита"

СМИ: Польша неминуемо столкнётся с кризисом из-за "демографического метеорита"

Польша неминуемо столкнётся с кризисом из-за "демографического метеорита" — старения населения, прогнозирует президент Института государственных финансов Славомир Дудек.

"У нас уже наступил демографический кризис: за десятилетие численность поляков сократилась почти на два миллиона человек. Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам", — объяснил экономист в беседе с изданием Rzeczpospolita.

Согласно оценке Дудека, население страны стареет слишком быстро, что создаёт большую нагрузку на экономику. В пользу его слов авторы статьи привели исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По одному из его сценариев, к 2050 году госдолг Польши достигнет 140 процентов от ВВП. Сейчас он составляет 55 процентов.

Дудек предложил свои способы решения демографического кризиса: это смягчение миграционной политики, стимулирование экономической активности населения, а также повышение пенсионного возраста и рождаемости.

Польский рынок яблок рухнул из-за России

Польский рынок яблок рухнул из-за России

Ранее с проблемой столкнулись польские фермеры. Они вышли на забастовку против массовых поставок украинского зерна в республику и заблокировали пункты пропуска на границе с Незалежной. Главный их посыл: "Польские продукты — здоровые, техническое зерно — символ лжи и извращённости власть имущих".

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Андрей Бражников
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