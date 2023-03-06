Малышева раскрыла, что должно входить в состав правильной гигиенички

Гигиенические помады стали неотъемлемым атрибутом как женщин, так и мужчин, особенно в зимнее время года. В этот период погода часто сопровождается ветрами, можно легко заработать обветривание губ. Поэтому очень важно подобрать правильную гигиеническую помаду, которая будет справляться со своими функциями на все сто, рассказала ведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в телепрограмме "Жить здорово!" на Первом канале.

По её словам, выбирая помаду, нужно обязательно обращать внимание на состав. Малышева объяснила, что обязательными компонентами в составе должны быть окклюзивы и увлажнители.

"Окклюзивы — это вещества, которые защищают губы и предотвращают испарение влаги. Это вазелин, воск, кокосовое масло, масло ши и другие. Увлажнители, то есть вещества, увлажняющие губы, бывают разные: мочевина, глицерин и гиалуроновая кислота", — сказала она.

А вот помады с ароматизаторами в составе лучше не брать. Особенно если речь идёт о цитрусе, мяте и прополисе. Например, цитрусовые отдушки могут усиливать раздражение, когда губы сохнут. Кроме того, некоторые добавки легко могут вызвать аллергическую реакцию.

Как рассказал соведущий Малышевой врач Герман Гандельман, губы могут трескаться по многим причинам. Кроме того, это явление может также указывать на сахарный диабет: сахар высушивает кожу губ, поэтому они трескаются. К тому же они могут повреждаться из-за храпа во сне, когда человек дышит ртом, в результате высушиваются слизистые, губы пересыхают.

Ещё одна причина, по которой могут начать трескаться губы, — дефицит железа в организме, которое нужно для доставки кислорода к органам и тканям. Гандельман объяснил, что при недостатке этого элемента организм "задыхается": нарушаются обменные процессы, кожа губ сохнет.