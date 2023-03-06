Зубастый житель Челябинска оставил соперника с носом, точнее наоборот

Житель Челябинска в ходе драки на рынке откусил незнакомцу кончик носа. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

В правоохранительные органы обратилась женщина, ставшая свидетелем потасовки. Она пояснила, что конфликт в торговом павильоне начался со словесной перепалки и лишь затем дело дошло до драки с применением зубов. Потерпевшего в результате отвезли в больницу, а подозреваемого — в отдел полиции.