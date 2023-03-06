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6 марта, 14:17

Появилось шокирующее видео смертельной давки на концерте GloRilla в США

Женщина погибла и 8 человек пострадали в результате давки во время концерта в Нью-Йорке

<p>Концерт американской рэперши GloRilla. Фото © ТАСС / AP / Chris Pizzello</p>

Концерт американской рэперши GloRilla. Фото © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Во время концерта в американском штате Нью-Йорк произошла давка, в результате которой погиб человек. Об этом сообщил телеканал Fox 8.

Толпа фанатов на концерте GloRilla и Finesse2tymes. Фото © Twitter / The Source Magazine

Толпа фанатов на концерте GloRilla и Finesse2tymes. Фото © Twitter / The Source Magazine

Давка во время концерта GloRilla и Finesse2tymes. Видео © Twitter / TrapTubeTv

Всё произошло в городе Рочестер, где местные жители собрались на выступление американской певицы GloRilla и рэпера Finesse2tymes. В какой-то момент послышались звуки стрельбы, в результате которых фанаты бросились к выходу. Они были настолько напуганы, что не заметили, как задавили 32-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась.

Помимо погибшей также есть восемь пострадавших. Двое из восьми госпитализированных зрителей находятся в тяжёлом состоянии. В полиции также уточнили, что никаких доказательств о стрельбе во время концерта не было обнаружено.

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Ранее Лайф писал о давке на концерте нигерийского певца Asake в Лондоне. Толпа поклонников попыталась прорваться внутрь, люди даже не заметили, как затоптали женщину. Она была доставлена в больницу, однако врачи не смогли её спасти.

Николь Вербер
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