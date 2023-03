Мужчины назвали "Красотку", "Титаник" и "Сумерки" самыми "женскими" зарубежными фильмами

Ранее Лайф писал, что один из эпизодов популярного сериала "Одни из нас" (The Last of Us) поднял продажи менструальных чаш сразу на 400%. В шестой серии главная героиня Элли получает в подарок менструальную чашу. Выросшая в мире постапокалипсиса, девочка не сразу понимает, что это, однако, разобравшись, сначала произносит: "Как мерзко", а затем приходит в восторг и улыбается.