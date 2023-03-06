Мужчины назвали "Красотку", "Титаник" и "Сумерки" самыми "женскими" зарубежными фильмами

На аналогичный вопрос предлагали также ответить и представительницам прекрасной половины человечества. Они оказались солидарны с мужчинами по первым двум позициям и назвали самыми "женскими" "Красотку" — 28% и "Дневник Бриджит Джонс" — 7,5%. Затем идут картины "Унесённые ветром" — 5,5%, "Титаник" — 4,5% и "Анжелика — маркиза ангелов" — 4%.

Ранее Лайф писал, что один из эпизодов популярного сериала "Одни из нас" (The Last of Us) поднял продажи менструальных чаш сразу на 400%. В шестой серии главная героиня Элли получает в подарок менструальную чашу. Выросшая в мире постапокалипсиса, девочка не сразу понимает, что это, однако, разобравшись, сначала произносит: "Как мерзко", а затем приходит в восторг и улыбается.