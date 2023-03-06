Мужчины назвали "Красотку", "Титаник" и "Сумерки" самыми "женскими" зарубежными фильмами
В преддверии Международного женского дня мужчинам предложили рассказать, какие зарубежные фильмы они считают самыми "женскими". Результаты опроса, проведённого киноканалом Cinema, приводит "Газета.ru".
Согласно результатам анализа, большинство респондентов мужского пола называли самыми "женскими" фильмы "Красотка" — 21%, "Дневник Бриджит Джонс" — 12%, "Сумерки" — 7%, "Титаник" — 6,5%, а также "Секс в большом городе" — 4,5%.
На аналогичный вопрос предлагали также ответить и представительницам прекрасной половины человечества. Они оказались солидарны с мужчинами по первым двум позициям и назвали самыми "женскими" "Красотку" — 28% и "Дневник Бриджит Джонс" — 7,5%. Затем идут картины "Унесённые ветром" — 5,5%, "Титаник" — 4,5% и "Анжелика — маркиза ангелов" — 4%.
Ранее Лайф писал, что один из эпизодов популярного сериала "Одни из нас" (The Last of Us) поднял продажи менструальных чаш сразу на 400%. В шестой серии главная героиня Элли получает в подарок менструальную чашу. Выросшая в мире постапокалипсиса, девочка не сразу понимает, что это, однако, разобравшись, сначала произносит: "Как мерзко", а затем приходит в восторг и улыбается.
"Титаник". Режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон / kinopoisk.ru