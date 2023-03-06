Власти Днепропетровской области потребовали от жителей за 10 дней вернуть выданное им оружие
На Украине власти Днепропетровской области потребовали от населения сдать всё оружие, которое было выдано в связи с началом российской специальной военной операции. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, на это отводится десять дней.
"Гражданские лица должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение десяти дней. Такие сроки сегодня озвучил на традиционном совещании с правоохранителями относительно ситуации безопасности в регионе", — написал Лысак в телеграм-канале.
Он добавил, что у властей есть имена тех, кто получил оружие, но публиковать их пока не планируется.
В марте прошлого года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий гражданскому населению применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". После этого украинские СМИ начали сообщать о бандах вооружённых грабителей, которые под видом полицейских или бойцов территориальной обороны пытались проникнуть в квартиры людей. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев раздал гражданскому населению 300 тысяч единиц стрелкового оружия, что провоцирует неуправляемый хаос в стране.
ТАСС / АР / Bernat Armangue