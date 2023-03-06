Власти Днепропетровской области потребовали от жителей за 10 дней вернуть выданное им оружие

На Украине власти Днепропетровской области потребовали от населения сдать всё оружие, которое было выдано в связи с началом российской специальной военной операции. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, на это отводится десять дней.

"Гражданские лица должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение десяти дней. Такие сроки сегодня озвучил на традиционном совещании с правоохранителями относительно ситуации безопасности в регионе", — написал Лысак в телеграм-канале.

Он добавил, что у властей есть имена тех, кто получил оружие, но публиковать их пока не планируется.