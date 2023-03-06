На Кубани внучка случайно убила бабушку, сломав ей нос

В станице Каневская Краснодарского края женщина нанесла смертельный удар по лицу своей 76-летней бабушке. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Внучка уже два года ухаживала за старушкой, которая не могла ходить, но на протяжении этого времени родственницы постоянно скандалили. Во время очередной ссоры женщина ударила бабушку кулаком по лицу и пошла заниматься своими делами.

Предварительно, причиной гибели пенсионерки стал перелом носа, из-за чего она не смогла дышать. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.