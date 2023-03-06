Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в феврале упали на 62,1%

В феврале 2023 года продажи новых легковых автомобилей и LCV (лёгкие коммерческие автомобили) в России снизились на 62,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года, составив 41,851 тыс. штук. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"Февраль 2023 года ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%, или на 68 590 штук, по сравнению с февралём 2022 года и составил 41 851 автомобиль", — говорится в сообщении.

Всего в январе – феврале текущего года в России было продано 74,3 тыс. автомобилей (снижение на 62,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).

Лидером продаж является АвтоВАЗ. В феврале продажи компании выросли на 5% — до 23,4 тыс. штук. С учётом января было продано 40,9 тыс. машин (рост на 1% по сравнению с таким же периодом 2022 года). Второе место заняла китайская компания Haval (рост на 49% — до 5,3 тыс. автомобилей в феврале и 46% — до почти 10 тыс. штук в январе – феврале). Замыкает тройку ещё один китайский производитель — компания Geely (в феврале плюс 85% — до 4 тыс. автомобилей, в январе – феврале плюс 86% — до 7,5 тыс. единиц).