"Женский морской клуб" появился в Петербурге

В Северной столице в преддверии 8 Марта открылся "Женский морской клуб" — объединение представительниц прекрасного пола, жизнь которых связана с морем. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", в списке его планов проведение курсов повышения мастерства, конференций по обмену научным опытом и массовых мероприятий.

Сюжет о "Женском морском клубе", открытом в Северной столице. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Одним из таких является "морской диктант" — аналог всероссийской акции, в ходе которой каждый может проверить своё владение государственным языком. Председатель региональной молодёжной общественной организации "Молодёжный морской совет Санкт-Петербурга" Татьяна Пустынникова выразила надежду, что рано или поздно клуб откроет свои двери "для всех и каждого".

"Очень хочется, чтобы клуб в дальнейшем был для всех и каждого. И не заострял внимание на тех, кто работает в отрасли. Или обучается по морским направлениям. Конечно, хочется говорить о всех, кому это может быть интересно. На данный момент, на старте, для нас важно собрать команду", — сказала она.

В свою очередь директор филиала Музея мирового океана Ирина Стонт заявила, что клуб намеревается не только просвещать женщин, но и "открыть все горизонты", "разломать лёд сомнений" и "дать возможность идти куда-то дальше".

Первая встреча прошла в кают-компании ледокола "Красин" и объединила представительниц разных профессий: судостроителей, юристов, преподавателей, кадровиков и прочих. На ней участницы разделили зоны ответственности, а также обсудили положение женского пола в морской сфере.