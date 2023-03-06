Осторожно, инфоцыгане!: Как распознать жулика в коуче по 5 признакам

Тренинги личностного роста — это лёгкий заработок для мошенников, можно запросто развести участников на деньги, но при этом подсунуть на лекциях общедоступную информацию, а то и вовсе откровенную чушь. Адвокат Филипп Наставшев рассказал Лайфу, как вычислить инфоцыган и привлечь к ответственности.

Первое — неподтверждённый успех. Коуч обычно показывает фото своей роскошной жизни. Но чаще всего для съёмки дорогие вещи и автомобили просто арендуются. Также потенциальным участникам приводятся восторженные отзывы других клиентов, но и это не всегда правда. Поэтому можно обратиться в Роспотребнадзор по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ "Обман потребителя, введение в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара", пояснил юрист.

Адвокат Филипп Наставшев рассказал, как не стать жертвой инфоцыган. Фото © предоставлено героем публикации

Второе — тип завлечения. Обычно гуру размещают рекламу в соцсетях и на билбордах. При этом часто предлагаются бесплатные уроки на первых порах обучения, а серой и скучной жизни в рекламном ролике противопоставляются картинки из жизни звёзд. Такое продвижение тренингов не сулит ничего хорошего.

Третье — использование старой информации, в том числе нарушение авторских прав. Для того чтобы привлечь мошенника за использование чужого интеллектуального труда, нужно разыскать самого правообладателя, а затем обратиться в суд с требованием привлечь злоумышленника по ст. 1229 ГК РФ.

"Уникальные знания и навыки часто кочуют из курса в курс, а то и вовсе загружены из Интернета. В первом случае авторским правом владеет другой коуч, возможно вполне добросовестный. Во втором случае право имеет автор материала, редактор или владелец интернет-сайта", — объяснил собеседник Лайфа.

Четвёртое — отсутствие лицензии на образовательную деятельность. Без неё, скорее всего, продаются ворованные или придуманные курсы. Нужно чётко понимать, что разрешительные документы должны быть, иначе такому коучу грозит серьёзная ответственность.

Пятое — манера поведения. Липовый тренер будет давить на эмоции и раздавать кучу обещаний, чтобы завлечь потенциальных клиентов. Юрист отметил, что вернуть деньги за некачественный тренинг крайне сложно, однако в судебной практике такие случаи есть.