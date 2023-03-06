Улица в Петербурге на две недели станет пространством Цирка Чинизелли

Уже в четверг, 9 марта, на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга откроется двухнедельная выставка "Вокруг манежа" с рисунками юных горожан. Она заработает в рамках совместного проекта газеты "Петербургский дневник" и Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, который совсем недавно отметил своё 145-летие.

Выставка "Вокруг манежа", которая откроется в Санкт-Петербурге. Фото © Роман Пименов / "Петербургский дневник"

Юные художники, чьи работы будут выставлены на Малой Садовой, приняли участие в тематическом конкурсе газеты. Всего было прислано более 200 рисунков, 100 из которых смогут увидеть жители и гости Северной столицы. Причём восемь из них будут оценены жюри как лучшие, а их авторы получат дипломы и подарки.