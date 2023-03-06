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6 марта, 15:31

Улица в Петербурге на две недели станет пространством Цирка Чинизелли

На Малой Садовой в Санкт-Петербурге откроется двухнедельная выставка "Вокруг манежа"

<p>Выставка "Вокруг манежа", которая откроется в Санкт-Петербурге. Обложка © Роман Пименов / "Петербургский дневник"</p>

Выставка "Вокруг манежа", которая откроется в Санкт-Петербурге. Обложка © Роман Пименов / "Петербургский дневник"

Уже в четверг, 9 марта, на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга откроется двухнедельная выставка "Вокруг манежа" с рисунками юных горожан. Она заработает в рамках совместного проекта газеты "Петербургский дневник" и Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, который совсем недавно отметил своё 145-летие.

Выставка "Вокруг манежа", которая откроется в Санкт-Петербурге. Фото © Роман Пименов / "Петербургский дневник"

Выставка "Вокруг манежа", которая откроется в Санкт-Петербурге. Фото © Роман Пименов / "Петербургский дневник"

Юные художники, чьи работы будут выставлены на Малой Садовой, приняли участие в тематическом конкурсе газеты. Всего было прислано более 200 рисунков, 100 из которых смогут увидеть жители и гости Северной столицы. Причём восемь из них будут оценены жюри как лучшие, а их авторы получат дипломы и подарки.

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Лайф писал, что в Санкт-Петербурге уже в 2024 году на первом этаже Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского откроется музей Голландской реформатской церкви. Она находилась там в XIX веке.

Матвей Константинов
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