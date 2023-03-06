Для музея истории Голландской церкви воссоздадут сгоревшую при пожаре люстру

Пространство бывшей Голландской реформатской церкви в Санкт-Петербурге может обзавестись исторической люстрой. На данный момент там находится отдел литературы по искусству и музыке "НевскийART" Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского. По словам его заведующей Ольги Довгарь, установка объекта произойдёт ещё не скоро.

"В этом году руководством библиотеки Маяковского запланированы работы по обследованию купола и проектированию самой люстры. Затем будет решаться вопрос по её изготовлению", — рассказала она газете "Петербургский дневник".

Спроектировал позолоченную бронзовую люстру архитектор Павел Жако, а изготовил её за семь тысяч рублей петербургский бронзовых дел мастер Карл Тегельштейн. По словам Довгарь, реальных фото объекта не сохранилось, однако в Центральном государственном архиве города есть чертежи 1832 года.

Причём известно, что 84 свечи люстры хорошо освещали церковь во время торжественных мероприятий. Утеряна она была, предположительно, в 1933 году во время пожара.

Орган, который передали Певческой капелле. Фото © Александр Глуз / "Петербургский дневник"

Такая печальная судьба могла настигнуть и церковный орган, однако его спас "счастливый случай": комиссия, определявшая судьбу имущества культового сооружения, указала на ненадлежащее состояние инструмента.

"[Она] решила, что орган не может оставаться в существующей обстановке. В нём замечается порча труб и регистров, за инструментом необходим тщательный уход. Орган должен быть перевезён в другое тёплое помещение и сдан под надлежащий надзор. В 1927 году орган передали Певческой капелле", — добавила Довгарь.