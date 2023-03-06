Годовалая девочка из Иванова намертво застряла в железном казане

В Иванове годовалая девочка залезла в железный казан и застряла, вызволить ребёнка смогли только спасатели при помощи болгарки. О случившемся говорится на сайте областного Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности.

В Иванове девочку доставали из казана спасатели. Видео © VK / Инцидент Иваново

ЧП произошло утром в микрорайоне "Рождественский". На вызов приехала дежурная бригада спасателей, а в квартире уже были работники скорой медицинской помощи. Девочка так плотно застряла в казане, что для её вызволения пришлось искать технические средства.

"Мы попробовали её оттуда извлечь, но, увы, безуспешно. Тогда было принято решение огородить ребёнка циновкой и, постоянно охлаждая, распилить болгаркой посуду", — рассказал старший бригады Иван Панасенко.

На публикуемых кадрах спасатели распиливают посуду. Пока шумел инструмент, девочка молча терпела, после чего громко разревелась. На освобождение малютки ушло не менее 15 минут.