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6 марта, 15:59

Россия объяснила отказ раскрыть ОБСЕ данные о своей армии

Россия отказалась раскрыть ОБСЕ данные о своей армии из-за риска их передачи Украине

Россия отказалась раскрыть Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе данные о своих Вооружённых силах за 2023 год в рамках Венского документа ОБСЕ. Об этом сообщила Ассоциация по контролю над вооружениями на своём сайте.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов подтвердил данные сведения и пояснил мотивы Москвы. По словам дипломата, это связано с решением Чехии приостановить свои обязательства в отношении России и отказом Украины участвовать в ежегодном обмене военной информацией в 2023 году.

"Ключевой принцип дипломатии — это принцип взаимности. Мы просто не могли допустить, чтобы в случае передачи данных о Российских вооружённых силах наша информация попала к упомянутым государствам", — объяснил Гаврилов в беседе с РБК.

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А ранее Минобороны Чехии отчиталось об объёмах отправленной военной помощи Киеву. В 2022 году страна поставила ВСУ 38 танков, 55 боевых машин пехоты (БМП), четыре единицы авиационной техники и 13 самоходных гаубиц.

Обложка ©

VK.com / Минобороны России

Андрей Бражников
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