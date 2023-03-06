Россия объяснила отказ раскрыть ОБСЕ данные о своей армии

Россия отказалась раскрыть Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе данные о своих Вооружённых силах за 2023 год в рамках Венского документа ОБСЕ. Об этом сообщила Ассоциация по контролю над вооружениями на своём сайте.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов подтвердил данные сведения и пояснил мотивы Москвы. По словам дипломата, это связано с решением Чехии приостановить свои обязательства в отношении России и отказом Украины участвовать в ежегодном обмене военной информацией в 2023 году.

"Ключевой принцип дипломатии — это принцип взаимности. Мы просто не могли допустить, чтобы в случае передачи данных о Российских вооружённых силах наша информация попала к упомянутым государствам", — объяснил Гаврилов в беседе с РБК.