Россиянам объяснили, как избежать наказания за нарушение закона об иностранных словах

Поправка в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации", запрещающая употребление иностранных слов, не будет касаться СМИ, рекламы и литературы, если речь идёт о самовыражении. Об этом заявила доцент кафедры управления персоналом и социологии Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова в ходе конференции ТАСС.

"Закон оставляет право каждой этой сфере самовыражаться. У нас появилась дополнительная статья, где указывается, что необходимо учитывать особенности осуществления деятельности в указанной сфере. Если мы говорим о рекламе, то никто не запрещает нам рекламировать вновь появившиеся товары, использовать лингвокреативные технологии", — цитирует её Ura.ru.

На данный момент, по словам социолога, перед специалистами стоит задача создания нормативных словарей, на которые и будет распространяться принятый документ. Ранее в России перестали появляться академические словари, так что государство взяло на себя эту функцию.

"Все изменения, которые связаны с нормативными словарями, вступают в силу с 1 января 2025 года", — добавила она.