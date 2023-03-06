Россиянам объяснили, как избежать наказания за нарушение закона об иностранных словах
Социолог Ворошилова: Самовыражение не будет нарушать закон о запрете иностранных слов
Поправка в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации", запрещающая употребление иностранных слов, не будет касаться СМИ, рекламы и литературы, если речь идёт о самовыражении. Об этом заявила доцент кафедры управления персоналом и социологии Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова в ходе конференции ТАСС.
"Закон оставляет право каждой этой сфере самовыражаться. У нас появилась дополнительная статья, где указывается, что необходимо учитывать особенности осуществления деятельности в указанной сфере. Если мы говорим о рекламе, то никто не запрещает нам рекламировать вновь появившиеся товары, использовать лингвокреативные технологии", — цитирует её Ura.ru.
На данный момент, по словам социолога, перед специалистами стоит задача создания нормативных словарей, на которые и будет распространяться принятый документ. Ранее в России перестали появляться академические словари, так что государство взяло на себя эту функцию.
"Все изменения, которые связаны с нормативными словарями, вступают в силу с 1 января 2025 года", — добавила она.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий употребление иностранных слов в русском языке. Так, их необходимо избегать, за исключением случаев отсутствия общепринятых аналогов. Также документ ввёл понятия "нормативные словари", "нормативные грамматики" и "нормативные справочники".
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