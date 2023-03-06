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6 марта, 17:29

Россиянам объяснили, как избежать наказания за нарушение закона об иностранных словах

Социолог Ворошилова: Самовыражение не будет нарушать закон о запрете иностранных слов

Поправка в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации", запрещающая употребление иностранных слов, не будет касаться СМИ, рекламы и литературы, если речь идёт о самовыражении. Об этом заявила доцент кафедры управления персоналом и социологии Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова в ходе конференции ТАСС.

"Закон оставляет право каждой этой сфере самовыражаться. У нас появилась дополнительная статья, где указывается, что необходимо учитывать особенности осуществления деятельности в указанной сфере. Если мы говорим о рекламе, то никто не запрещает нам рекламировать вновь появившиеся товары, использовать лингвокреативные технологии", цитирует её Ura.ru.

На данный момент, по словам социолога, перед специалистами стоит задача создания нормативных словарей, на которые и будет распространяться принятый документ. Ранее в России перестали появляться академические словари, так что государство взяло на себя эту функцию.

"Все изменения, которые связаны с нормативными словарями, вступают в силу с 1 января 2025 года", добавила она.

В Госдуме призвали убрать иностранный язык с телеканалов

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Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий употребление иностранных слов в русском языке. Так, их необходимо избегать, за исключением случаев отсутствия общепринятых аналогов. Также документ ввёл понятия "нормативные словари", "нормативные грамматики" и "нормативные справочники".

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Shutterstock / Nunik5

Матвей Константинов
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