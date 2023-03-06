73-летняя Бабкина угрожала натравить боксёров на "соседей-наркоманов" и взорвать полицию

В Москве пенсионерка по фамилии Бабкина угрожала взорвать полицию из-за "соседей-наркоманов". Как стало известно SHOT, грозная бабуля из Зюзина неоднократно обращалась к правоохранителям, но не смогла добиться желаемого эффекта, из-за чего решилась на крайние меры.

73-летняя бабушка распознала в жильцах соседней квартиры наркоманов из-за "подозрительного химозного запаха". Она стала названивать в полицию и требовать наказать "преступников". Когда попытки достучаться до правоохранителей ни к чему не привели, пенсионерка предприняла отчаянный шаг: снова позвонила в дежурную часть и пригрозила натравить "дружков-боксёров" на соседей. А затем и вовсе заявила, что взорвёт полицию, если сотрудники не приедут.

Вместо ожидаемого эффекта пожилая "террористка" была задержана и доставлена в отделение. Теперь ей самой придётся объясняться.