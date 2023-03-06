Москвичка нашла на улице настоящее сердце

Жительница Москвы прямо на тротуаре нашла настоящее сердце. Она рассказала Лайфу, что заметила орган утром по пути в отделение почты на Нижней Красносельской. Женщина сразу приняла его за человеческое, но почему-то решила не вызывать полицию и пошла дальше.





В следующий раз она проходила мимо органа вечером. И, как оказалось, за это время его никто не убрал. Тогда москвичка и позвонила правоохранителям, однако те не нашли на месте частей человеческого тела. Более того, сердце принадлежит неизвестному парнокопытному животному.