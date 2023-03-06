Пять человек ранены в результате серии нападений у вокзала в Милане

Не менее пяти человек получили ножевые ранения из-за нападения неизвестных в районе Центрального вокзала Милана. По информации ANSA, речь, предположительно, идёт о серии попыток грабежа.

Нападающих было не менее двух. Один из злоумышленников задержан после последнего нападения. В общей сложности известно о трёх раненых женщинах и двух мужчинах. Больше всех пострадал 68-летний мужчина. Он доставлен в тяжёлом состоянии в больницу.