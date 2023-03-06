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6 марта, 18:37

Пять человек ранены в результате серии нападений у вокзала в Милане

СМИ: Не менее пяти человек ранены в результате нападения грабителей у вокзала в Милане

<p>Фото © <a href="https://www.fanpage.it/milano/quattro-persone-accoltellate-alla-stazione-centrale-durante-una-rapina-una-e-gravissima/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fanpage.it</a></p>

Фото © fanpage.it

Не менее пяти человек получили ножевые ранения из-за нападения неизвестных в районе Центрального вокзала Милана. По информации ANSA, речь, предположительно, идёт о серии попыток грабежа.

Нападающих было не менее двух. Один из злоумышленников задержан после последнего нападения. В общей сложности известно о трёх раненых женщинах и двух мужчинах. Больше всех пострадал 68-летний мужчина. Он доставлен в тяжёлом состоянии в больницу.

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Андрей Бражников
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