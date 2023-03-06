В ООН высказались о новом отказе в визах США российским дипломатам
ООН: Гутерриш следит за выдачей виз США делегатам, прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш следит за тем, чтобы американские визы выдавались дипломатам, которые намерены прибыть в штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке. Об этом рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генсек и его юридические советники весьма сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства исполнялись и все делегации, у которых есть дела в ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть", — сказал он в ходе брифинга.
Как стало известно ранее, США в очередной раз не выдали визы ряду российских дипломатов, которые должны были отправиться в Нью-Йорк на сессию Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. В Москве призвали Секретариат ООН принять меры для пресечения подобной пагубной практики Вашингтона.
Unsplash