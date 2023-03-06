Огонь охватил здание с домом отдыха, магазинами и автосервисом в Брянской области
В брянском посёлке Новые Дарковичи загорелось здание с гостиницами и магазинами
Крупный пожар произошёл в здании с гостиницами, автосервисом и магазинами в посёлке Новые Дарковичи в Брянской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Кадры с места ЧП появились в соцсетях.
Пожар в здании с гостиницами, автосервисом и магазинами в Брянской области. Видео © VK / Брянск Today
Площадь возгорания достигла 1,6 тысячи квадратных метров, сейчас пожар локализован, ему присвоен повышенный ранг сложности. Из здания эвакуировали трёх человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее Лайф писал, что крупный пожар в жилом здании барачного типа в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа унёс жизнь человека. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
Кадр видео VK / Брянск Today