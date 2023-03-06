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6 марта, 19:18

Огонь охватил здание с домом отдыха, магазинами и автосервисом в Брянской области

В брянском посёлке Новые Дарковичи загорелось здание с гостиницами и магазинами

Крупный пожар произошёл в здании с гостиницами, автосервисом и магазинами в посёлке Новые Дарковичи в Брянской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Кадры с места ЧП появились в соцсетях.

Пожар в здании с гостиницами, автосервисом и магазинами в Брянской области. Видео © VK / Брянск Today

Площадь возгорания достигла 1,6 тысячи квадратных метров, сейчас пожар локализован, ему присвоен повышенный ранг сложности. Из здания эвакуировали трёх человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Ранее Лайф писал, что крупный пожар в жилом здании барачного типа в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа унёс жизнь человека. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

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Кадр видео VK / Брянск Today

Иван Косицын
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