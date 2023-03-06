Огонь охватил здание с домом отдыха, магазинами и автосервисом в Брянской области

Крупный пожар произошёл в здании с гостиницами, автосервисом и магазинами в посёлке Новые Дарковичи в Брянской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Кадры с места ЧП появились в соцсетях.

Пожар в здании с гостиницами, автосервисом и магазинами в Брянской области. Видео © VK / Брянск Today

Площадь возгорания достигла 1,6 тысячи квадратных метров, сейчас пожар локализован, ему присвоен повышенный ранг сложности. Из здания эвакуировали трёх человек. По предварительным данным, никто не пострадал.