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6 марта, 19:53

Замначальника Воронежской таможни Филипенко задержали с амфетамином

Замначальника Воронежской таможни Евгений Филипенко был задержан по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя таможенной службы.

"В ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий отделом по противодействию коррупции Воронежской таможни и сотрудниками УМВД России по Воронежу 3 марта 2023 года по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств задержан Е.А. Филипенко", — сказано в сообщении.

По данным СМИ, речь идёт о 1,18 грамма амфетамина, которые были у Филипенко при задержании.

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Филипенко занимал должность первого заместителя начальника Воронежской таможни. Его уже уволили из таможенных органов РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приобретении наркотических средств в крупном размере.

Ранее сообщалось, что главного кабельщика России, кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Андрея Писанного поймали с пакетом марихуаны в московском аэропорту Шереметьево. В его багаже нашли 0,15 грамма наркотиков.

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"МВД Медиа"

Иван Косицын
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