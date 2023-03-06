Замначальника Воронежской таможни Филипенко задержали с амфетамином
Замначальника Воронежской таможни Евгений Филипенко был задержан по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя таможенной службы.
"В ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий отделом по противодействию коррупции Воронежской таможни и сотрудниками УМВД России по Воронежу 3 марта 2023 года по подозрению в незаконном приобретении наркотических средств задержан Е.А. Филипенко", — сказано в сообщении.
По данным СМИ, речь идёт о 1,18 грамма амфетамина, которые были у Филипенко при задержании.
Филипенко занимал должность первого заместителя начальника Воронежской таможни. Его уже уволили из таможенных органов РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приобретении наркотических средств в крупном размере.
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