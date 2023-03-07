Ветеран армии США раскрыл планы Запада после конфликта на Украине

Запад не смирится со своим проигрышем после окончания конфликта на Украине из-за огромных трат. Об этом заявил ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен.

"Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами", — написал он в "Твиттере".

По мнению Дрейвена, украинский конфликт является началом, ведь западные государства вкладывали огромные суммы в финансирование Киева.