Ветеран армии США раскрыл планы Запада после конфликта на Украине
Ветеран ВС США Дрейвен уверен, что Запад не остановится по окончании конфликта на Украине
Запад не смирится со своим проигрышем после окончания конфликта на Украине из-за огромных трат. Об этом заявил ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен.
"Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами", — написал он в "Твиттере".
По мнению Дрейвена, украинский конфликт является началом, ведь западные государства вкладывали огромные суммы в финансирование Киева.
Ранее Лайф писал, что в США посоветовали Белому дому завязывать с "диснеевской сказкой" про победу Украины. Обозреватель Washington Times Майкл Маккена отметил, что ситуация на поле боя оставляет для США единственный путь — убеждать Киев в рациональности завершения конфликта путём переговоров.
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