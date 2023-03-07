В Австрии заявили, что время для дипломатии в украинском конфликте пока не пришло

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил надежду, что в нынешнем конфликте на Украине снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии. При этом он уточнил, что пока этот момент не настал.

"Я очень надеюсь, что снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии. Но мы ещё не пришли к этому", — отметил министр в интервью австрийской газете Standard.

Как полагает Шалленберг, Россия ищет решение на поле боя. Политик подчеркнул, что "было бы очень опасно говорить, что Украина должна уступить ради мира и отдать некоторые части своей территории". Глава МИД Австрии заметил, что решение по урегулированию конфликта не может быть принято без Киева.