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6 марта, 22:54

В Австрии заявили, что время для дипломатии в украинском конфликте пока не пришло

Глава МИД Австрии заявил, что время для дипломатии в конфликте на Украине пока не пришло

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил надежду, что в нынешнем конфликте на Украине снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии. При этом он уточнил, что пока этот момент не настал.

"Я очень надеюсь, что снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии. Но мы ещё не пришли к этому", — отметил министр в интервью австрийской газете Standard.

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Как полагает Шалленберг, Россия ищет решение на поле боя. Политик подчеркнул, что "было бы очень опасно говорить, что Украина должна уступить ради мира и отдать некоторые части своей территории". Глава МИД Австрии заметил, что решение по урегулированию конфликта не может быть принято без Киева.

А ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о гибели Украины как государства. Он также добавил, что за год с Украины уехали миллионы граждан, а население страны с 38 миллионов сократилось примерно до 18–22.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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