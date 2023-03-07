Украинский конфликт увеличил спрос на надувные вооружения

В связи с конфликтом на Украине увеличился спрос на фальшивые надувные вооружения, которые могут использоваться в качестве ложных военных целей. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на чешского производителя данной продукции — Inflatech.

Представители компании заявили, что за год их продажи выросли на 30%. Inflatech производит надувные версии танков, БТР, самолётов, гаубиц, а также РСЗО HIMARS. При этом гендиректор компании не подтвердил, что её продукция используется Киевом.

"Я могу представить, что, если мы хотим помочь стране-партнёру в беде, мы пошлём им надувные приманки. Или они у неё уже есть, а если нет, они обязательно у неё будут", — добавил он.

По данным издания, экспортные контракты компании утверждаются Правительством Чехии.