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6 марта, 23:22

Украинский конфликт увеличил спрос на надувные вооружения

AP: Из-за конфликта на Украине вырос спрос на фальшивые надувные вооружения

В связи с конфликтом на Украине увеличился спрос на фальшивые надувные вооружения, которые могут использоваться в качестве ложных военных целей. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на чешского производителя данной продукции — Inflatech.

Представители компании заявили, что за год их продажи выросли на 30%. Inflatech производит надувные версии танков, БТР, самолётов, гаубиц, а также РСЗО HIMARS. При этом гендиректор компании не подтвердил, что её продукция используется Киевом.

"Я могу представить, что, если мы хотим помочь стране-партнёру в беде, мы пошлём им надувные приманки. Или они у неё уже есть, а если нет, они обязательно у неё будут", — добавил он.

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По данным издания, экспортные контракты компании утверждаются Правительством Чехии.

Ранее Лайф писал, что власти Днепропетровской области потребовали от населения сдать всё оружие, которое было выдано в связи с началом российской специальной военной операции. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, на это отводится десять дней.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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