В Госдуме считают, что Украина сознательно стала топором Запада для спины России

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв оценил заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Киев решил готовиться к конфликту с РФ после встречи президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина в декабре 2019 года. Главы государств виделись лишь однажды — на саммите в "нормандском формате" в Париже.

"Как будто, заключая Минские соглашения, Украина не собиралась продолжить свою агрессию в Донбассе. Гаранты их выполнения — руководители Германии и Франции — теперь не скрывают, что хотели лишь добиться передышки для украинской армии, чтобы она сумела перегруппироваться и продолжить бои. Прежде всего — против русского населения региона. Зря, что ли, на Украине продолжали обстреливать Донецк, уничтожать русский язык", — сказал российский парламентарий в беседе с Лайфом.

Журавлёв считает, что Украина с 2014 года сознательно превращалась в оружие, которое Запад собирался направить против России, и мнение Зеленского никого не интересовало.