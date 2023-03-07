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6 марта, 22:28

В Госдуме считают, что Украина сознательно стала топором Запада для спины России

Депутат Журавлёв: Украина с 2014 года превращалась в оружие Запада против России

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв оценил заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Киев решил готовиться к конфликту с РФ после встречи президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина в декабре 2019 года. Главы государств виделись лишь однажды — на саммите в "нормандском формате" в Париже.

"Как будто, заключая Минские соглашения, Украина не собиралась продолжить свою агрессию в Донбассе. Гаранты их выполнения — руководители Германии и Франции — теперь не скрывают, что хотели лишь добиться передышки для украинской армии, чтобы она сумела перегруппироваться и продолжить бои. Прежде всего — против русского населения региона. Зря, что ли, на Украине продолжали обстреливать Донецк, уничтожать русский язык", — сказал российский парламентарий в беседе с Лайфом.

Журавлёв считает, что Украина с 2014 года сознательно превращалась в оружие, которое Запад собирался направить против России, и мнение Зеленского никого не интересовало.

Зеленский признался в интервью Spiegel, что не собирался исполнять Минские соглашения

Зеленский признался в интервью Spiegel, что не собирался исполнять Минские соглашения

"Зеленский, конечно, вполне мог думать, будто выступает миротворцем, но судьба Украины была давно определена заокеанскими кукловодами: её намерены были при любом президенте бросить, словно топор, в российскую спину, не подозревавшую ещё предательства", — подчеркнул депутат Госдумы.

Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин заметил, что разочарован этим признанием. Позже слова Меркель подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным заявлением. А ранее и бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что Минские соглашения дали стране время провести реформу армии и создать международную коалицию против Москвы.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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