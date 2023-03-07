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7 марта, 00:10

Байден пошутил, что врачи дважды вскрывали его черепную коробку в поисках мозга

Президент США Джо Байден пошутил, что однажды во время операции врачи дважды вскрывали его черепную коробку, чтобы определить наличие у него мозга. По словам главы Белого дома, причиной срочного оперативного вмешательства стала аневризма.

"Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал... Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг", — рассказал американский лидер на предвыборном агитационном мероприятии в Вашингтоне перед профсоюзом пожарных.

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Говоря серьёзно, глава государства объяснил, что нуждался в срочной операции из-за аневризмы, но из-за плохих погодных условий не мог попасть в больницу даже специальным авиабортом. Доставить его на операционный стол удалось исключительно благодаря сотрудникам пожарной службы, которые транспортировали президента в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона (штат Мэриленд), несмотря на снегопад. Как пояснил Байден, девятичасовая операция "спасла ему жизнь".

А ранее ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити усомнился в психическом здоровье Байдена. По словам журналиста, на это указывает целый ряд ошибок и странных ситуаций, в которые попадал глава Белого дома.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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