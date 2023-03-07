Пушков назвал политическим сумасшествием слова Болтона о победе в ядерной войне
Заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния РФ и Китаю — признак политического сумасшествия. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Одержимость победой в ядерной войне — очевидный признак политического сумасшествия", — написал Пушков в телеграм-канале.
Парламентарий также добавил, что американские власти совершенно не думают, "на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта". Сенатор указал, что именно в таких категориях рассуждает значительная часть американского правящего класса, которая намерена выиграть в ядерной конфронтации.
Ранее сенатор Алексей Пушков назвал провальными попытки западных стран изолировать РФ на международной арене. Он отметил, что на сегодняшний день россияне могут с лёгкостью путешествовать по миру, ведь для них открыто более ста стран.
Telegram / Алексей Пушков