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7 марта, 01:17

Пушков назвал политическим сумасшествием слова Болтона о победе в ядерной войне

Заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния РФ и Китаю — признак политического сумасшествия. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Одержимость победой в ядерной войне — очевидный признак политического сумасшествия", — написал Пушков в телеграм-канале.

Сенатор Пушков заявил о неизбежном глубоком конфликте двух стран

Сенатор Пушков заявил о неизбежном глубоком конфликте двух стран

Парламентарий также добавил, что американские власти совершенно не думают, "на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта". Сенатор указал, что именно в таких категориях рассуждает значительная часть американского правящего класса, которая намерена выиграть в ядерной конфронтации.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал провальными попытки западных стран изолировать РФ на международной арене. Он отметил, что на сегодняшний день россияне могут с лёгкостью путешествовать по миру, ведь для них открыто более ста стран.

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Telegram / Алексей Пушков

Юлия Коновалова
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