Пушков назвал политическим сумасшествием слова Болтона о победе в ядерной войне

Заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния РФ и Китаю — признак политического сумасшествия. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Одержимость победой в ядерной войне — очевидный признак политического сумасшествия", — написал Пушков в телеграм-канале.

Парламентарий также добавил, что американские власти совершенно не думают, "на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта". Сенатор указал, что именно в таких категориях рассуждает значительная часть американского правящего класса, которая намерена выиграть в ядерной конфронтации.