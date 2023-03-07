Западу предрекли возвращение российских активов с процентами за счёт налогоплательщиков
Дипломат Логвинов: ЕС рано или поздно придётся возвращать замороженные активы РФ
Рано или поздно Западу придётся вернуть замороженные российские активы, заявил исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов. По его словам, любая форма отъёма средств противоречит международному праву.
"Сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъёма российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" по определению противоречит общепринятым правовым нормам", — цитирует дипломата РИА "Новости".
Юридическая служба Совета ЕС, указал Логвинов, по сути, признала необходимость возвращать российские активы. А в случае их утраты Евросоюз должен будет компенсировать России потери за счёт европейских налогоплательщиков.
Ранее стало известно, что Евросоюз заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро. При этом еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс уточнил, что в странах ЕС продолжается работа по поиску и заморозке ресурсов Москвы.
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